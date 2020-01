Il mercato in un minuto - Torino, Laxalt resta? Falque verso la SPAL

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Laxalt rischia di essere una grana in casa Torino. Ieri l'incontro con il Milan, che aveva prospettato delle offerte per l'esterno uruguagio, ma l'intenzione è quella di non lasciare la città sabauda per solamente cinque mesi. Diverso sarebbe se arrivasse una proposta a titolo definitivo. Nella lista delle cessioni invece ci sono sia Bonifazi che Iago Falque, per cui c'è una proposta da parte della SPAL, almeno fino al termine della stagione (obbligo di riscatto in caso di salvezza degli estensi). Più difficile il trasferimento di Djidji al Lecce, perché il difensore potrebbe rimanere, per ora ci sono stati interessamenti spagnoli per Simone Zaza, ma la richiesta - 20 milioni di euro - hanno spaventato le concorrenti. Più tenue, invece, la pista che porta allo Zenit di San Pietroburgo. Più no che sì per Wague del Barcellona, Parigini piace al Genoa.