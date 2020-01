© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Iago Falque è al capolinea della sua esperienza al Torino. Dopo vari abboccamenti - anche positivi - con la SPAL, l'ala granata ha deciso di ritornare laddove è iniziata la sua crescita esponenziale, cioè al Genoa, sperando di ritornare a crescere. Oltre a lui potrebbe andare via Simone Zaza, che piace alla Sampdoria - dove è già stato - ma che ha estimatori anche in Spagna, con il Villarreal sulle sue tracce: da capire la valutazione che ne fa il Torino che, un paio di settimane fa, aveva chiesto 20 milioni di euro. Troppi. Sfumato Poveda c'è l'interesse per una seconda punta/trequartista che possa prendere il posto proprio di Falque: interesse per Emre Mor del Celta di Vigo.