Il mercato in un minuto - Udinese, De Paul-Piatek solo una suggestione?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un ritorno e due cessioni. L'Udinese si prepara a riabbracciare Marvin Zeegelar, esterno del Watford che torna in Friuli per essere il vice-Sema. Svante Ingelsson, invece, lascia i bianconeri e si accasa in prestito per sei mesi nel Kalmar. Anche Opoku ha le valigie pronte: il classe 1997 sosterrà domani le visite mediche con l'Amiens, dove giocherà per i prossimi 18 mesi. Poi solo suggestioni, come quella emersa oggi di uno scambio con il Milan tra Krzysztof Piatek e Rodrigo De Paul; difficile, quasi improbabile che si realizzi un'operazione simile, soprattutto perché il polacco difficilmente accetterebbe la destinazione. Anche l'Inter resta vigile sul fantasista argentino e avrebbe messo sul piatto il giovane talento Lucien Agoumé, che in Francia accostano a Pogba. Seko Fofana è sempre un pezzo pregiato e ha tanti estimatori; in particolare, l'ultima offerta arrivata dal West Ham sarebbe stata prontamente rispedita al mittente.