Il pagellone - Bentancur 7: cresciuto. Bene con Udinese e Fiorentina

Alle volte riesce a usare il fioretto, molto più spesso la lama. La posizione di Bentancur in campo non può farlo esprimere sempre come un artista, ma sembra cresciuto moltissimo nell'ultima stagione, dopo il solito anno di apprendistato che Allegri riserva a praticamente tutti i suoi giocatori. 565 minuti la scorsa stagione, più presenze di Pjanic in questa, sebbene non con lo stesso minutaggio. Rispetto all'anno scorso Bentancur dà più sostanza in mezzo, ma ha anche la bravura di inserirsi, sparigliando le carte. Bellissimo il gol contro la Fiorentina, a tagliare in due completamente la difesa, da centrocampista totale quello con l'Udinese, dando il la all'azione allargando per Dybala, accentrandosi per raccoglierne il cross. Due gol che sbloccano due gare complicate, poi la solita presenza in mezzo al campo, anche fisica, per prendersi una buona dose di gettoni di presenza. Da segnalare anche gli assist, tre. Comprimario in Champions, dove comunque ha racimolato 550 minuti.

Presenze in campionato: 29

Minuti giocati: 1.889

Gol: 2

Assist: 3

Presenze in Champions League: 7

Minuti giocati: 550

Gol: 0

Assist: 0

Presenze in Coppa Italia: 1

Minuti giocati: 90

Gol: 0

Assist: 0