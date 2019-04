Il pagellone - Bernardeschi 7: il più cresciuto. Con la spinta di CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

Il secondo anno è sempre il più difficile? Non proprio, per informazioni chiedere a Federico Bernardeschi. Al secondo anno la Juve gli ha regalato Cristiano Ronaldo e lui se l'è goduto: a conti fatti, l'ex Fiorentina è il giocatore che più ha beneficiato, dal punto di vista tecnico ma soprattutto caratteriale, dell'arrivo del fenomeno portoghese. Trasformato anche fisicamente, con qualche muscolo in più e la capacità di spaccare la partita anche di prepotenza. Soprattutto in Champions.

RENDIMENTO IN CAMPIONATO -

Berna quest'anno ha fatto un po' di tutto: esterno e fantasista, ala e mezzala. La tentazione di vederlo terzino sarà venuta ad Allegri? Non lo sappiamo, ma farebbe il suo, perché a volte tuttofare non è affatto un termine dispregiativo, se quel tutto vien fatto bene. Unico neo: gli manca il gol, l'ultimo in Serie A è datato 23 settembre, alla quinta giornata contro il Frosinone. Ci sono dei margini per migliorare, in fin dei conti.

RENDIMENTO IN CHAMPIONS -

Bello e bestia, al contempo. A tratti, il 33 bianconero si è caricato sulle spalle la squadra da solo, o quasi: contro il Valencia al Mestalla, dopo la discussa espulsione di Ronaldo. Ma anche a Madrid contro l'Atletico, quando è stato il migliore in campo, CR7 permettendo. È venuto a mancare quando più serviva, però: contro l'Ajax, Allegri ha puntato ancora una volta su di lui, complici le tante assenze. Risultato? C'è ancora da lavorare.

Presenze in campionato: 24

Minuti giocati: 1.255

Gol: 2

Assist: 4

Presenze in Champions League: 8

Minuti giocati: 552

Gol: 0

Assist: 2

Presenze in Coppa Italia: 2

Minuti giocati: 180

Gol: 1

Assist: 0