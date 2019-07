Il punto sul mercato dell'Inter: all-in Lukaku. Tegole Icardi e Nainggolan

© foto di Dimitri Conti

Tuttomercatoweb.com vi accompagna alla scoperta del calciomercato delle formazioni di Serie A. Trattative in entrate, trattative in uscita, obiettivi e possibili uscite. Un approfondimento per club, con tanti affari già a segno nonostante il mercato sia ufficialmente partito solo a inizio mese.

Entrate Prende forma l'Inter di Antonio Conte. Tanti titolari già definiti in entrata, da Diego Godin a Stefano Sensi, da Valentino Lazaro a Nicolò Barella che ha firmato oggi. Adesso l'assalto a Romelu Lukaku del Manchester United: ieri contatto formale tra club, i Red Devils chiedono 75 milioni di sterline per il giocatore. Troppi per la volontà nerazzurra, inoltre non c'è accordo anche sulla formula. Forcing anche per Edin Dzeko, la forbice con la Roma si sta riducendo.

Uscite Tutto ruota attorno a Mauro Icardi: la svalutazione ha portato le potenziali offerte, della Juventus al momento l'unica possibile, ad aggirarsi sui 40-50 milioni di euro. Il Barcellona è su Lautaro Martinez ma l'Inter non vuole cederlo. In uscita Radja Nainggolan, fuori dal progetto Antonio Conte. Dietro via Miranda: c'è il Monaco oppure la Roma e i monegaschi cercano pure Joao Mario. Tra le uscite anche Dalbert (Lione), Borja Valero (possibile ritorno in Spagna) e Alessandro Bastoni che però Conte vorrebbe tenere.