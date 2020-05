Il punto sulla Bundes - Bayern, the same old story. Il Lipsia non sfrutta l'occasione

Sempre la stessa identica storia. La 28a giornata di Bundesliga ha evidenziato ancora una volta lo strapotere da parte del Bayern Monaco: vittoria di misura nel Klassiker e +7 sul Borussia Dortmund. Lipsia, Borussia Moenchengladbach e Bayer Leverkusen non ne approfittano e tutto rimane invariato: ancora una volta Muller e compagni fagocitano l'ennesimo campionato e non lasciano spazi a sogni e favole.

È vero, tutto è ancora in bilico, finché la matematica non condanna nessuno i bavaresi non possono alzare le braccia al cielo: ma salvo clamorosi colpi di scena a fine stagione sarà il momento dell'ottavo Meisterschale consecutivo.

VINCE SOLO IL BAYERN - Nel Der Klassiker non c'è storia. Haaland e compagni ci provano, ma regge il gol messo a segno da Kimmich al termine del primo tempo: vittoria del Bayern e +7 proprio sui gialloneri. Non ne approfitta però il Lipsia che prima rimonta sull'Hertha grazie al gol di Schick, poi si fa raggiungere su calcio di rigore da Piatek. Il Gladbach si fa ipnotizzare dal Werder Brema (0-0 il punteggio finale), mentre il Bayer crolla in casa contro il Wolfsburg: ormai i giochi, almeno per il titolo, sembrano essere fatti. Rimane aperta la lotta Champions League, sarà una sfida a quattro per tre posti.

CRISI SCHALKE - Nelle posizioni di metà classifica salta all'occhio la crisi dello Schalke 04: dopo il gol di McKennie la squadra di Gelsenkirchen si fa rimontare dal Fortuna Dusseldorf a caccia di punti salvezza. I padroni di casa si impongono 2-1 e tirano un mezzo sospiro di sollievo, ma per lo Schalke è crisi nera (decimo risultato senza vittorie e un solo successo nel 2020). Torna a sorridere l'Hoffenheim grazie alla doppietta di Baumgartner e al gol di Zuber: il Colonia prova a reagire, ma l'errore dal dischetto di Uth chiude le speranze e regala tre punti ai padroni di casa, rientrati nella corsa per il sesto posto.

PADERBORN A RISCHIO - Nella parte bassa della classifica succede un po' di tutto. L'Eintracht Francoforte rischia col Friburgo, ma nel finale rimonta due gol e strappa un punto pesante in chiave salvezza. Union Berlino e Mainz non si fanno male e si dividono la posta in palio, così come Augsburg e Paderborn: terzo pareggio consecutivo per la squadra di Baumgart e speranze di rimane in Bundes ridotte ormai al lumicino.

Martedì 26 maggio

Borussia Dortmund - Bayern Monaco 0-1 (43' Kimmich (B))

Werder Brema-Borussia Moenchengladbach 0-0

Eintracht Francoforte-Friburgo 3-3 (28' Grifo (F), 35' André Silva (E), 67' Petersen (F), 69' Holer (F), 79' Kamada (E), 82' Chandler (E))

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 1-4 (43' Pongračić (W), 64' Arnold (W), 68' Steffen (W), 75' Pongračić (W), 85' Baumgartlinger (B))

Mercoledì 27 maggio

Lipsia - Hertha Berlino 2-2 (9' Grujic (H), 24' Klostermann (L), 68' Schick (L), 82' rig. Piatek (H))

Augsburg - Paderborn 0-0

Fortuna Dusseldorf - Schalke 04 2-1 (53’ McKennie (S), 63’ Hennings (D), 68’ Karaman (D))

Hoffenheim - Colonia 3-1 (11’ Baumgartner (H), 46’ Baumgartner (H), 48’ Zuber (H), 60’ Kainz (C))

Union Berlino - Mainz 1-1 (13’ Baku (M), 33’ Ingvartsen (U))

1. Bayern Monaco 64

2. Borussia Dortmund 57

3. RB Lipsia 55

4. Borussia Monchengladbach 53

5. Bayer Leverkusen 53

6. Wolfsburg 42

7. Hoffenheim 39

8. Friburgo 38

9. Schalke 04 37

10. Hertha Berlino 35

11. Colonia 34

12. Augsburg 31

13. Union Berlino 31

14. Eintracht Francoforte* 29

15. Mainz 28

16. Fortuna Dusseldorf 27

17. Werder Brema* 22

18. Paderborn 19

Venerdì 29 maggio

20.30 Friburgo-Bayern Leverkusen

Sabato 30 maggio

15.30 Hertha Berlino-Augsburg

15.30 Mainz - Hoffenheim

15.30 Schalke 04-Werder Brema

15.30 Wolfsburg-Eintracht Francoforte

18.30 Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf

Domenica 31 maggio

15.30 Borussia Mönchengladbach-Union Berlino

18.00 Paderborn-Borussia Dortmund

Lunedì 1 giugno

20.30 Colonia-Lipsia