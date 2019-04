Il punto sulla Liga - Frena il baby Barça. Il derby è del Siviglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nove punti di vantaggio a sei giornate dalla fine sono ancora parecchi. Il Barcellona è tranquillo, l'Atletico Madrid è lontano, ma chissà che questa trentaduesima giornata di Liga non abbia restituito un campionato per questo scorcio finale di stagione. La lotta è aperta in ogni zona della graduatoria, dalle parti alte a quelle più basse. Ne vedremo ancora delle belle, proprio come avvenuto ad ogni giornata, compresa questa.

Le partite delle big - La sorpresa del weekend è stata il pareggio del Barcellona a Huesca, in casa del fanalino di coda della Liga. Certo, una partita che cadeva a cavallo tra l'andata e il ritorno di Champions League col Manchester United, tant'è che Ernesto Valverde ha schierato una formazione molto rimaneggiata, la più giovane della Liga. Il pareggio a reti bianche avvicina l'Atletico Madrid alla vetta. I Colchoneros nel frattempo hanno battuto il Celta Vigo in scioltezza, con Griezmann protagonista con un gol e un assist. Ma il match clou di questo trentaduesima turno era il derby di Siviglia, che stavolta s'è tinto di rojiblanco: spettacolo ed emozioni al Sanchez-Pizjuan nel 3-2, Real Betis battuto e quarto posto agguantato per il Siviglia. Perché, nel frattempo, il Getafe non è andato oltre il 2-2 sul campo del Real Valladolid. E adesso dovrà guardarsi le spalle anche dal Valencia, trionfante nell'altro derby di giornata col Levante.

Risultati:

Espanyol-Alaves 2-1

Huesca-Barcellona 0-0

Atletico Madrid-Celta Vigo 2-0

Siviglia-Real Betis 3-2

Real Valladolid-Getafe 2-2

Athletic Club-Rayo Vallecano 3-2

Real Sociedad-Eibar 1-1

Girona-Villarreal 0-1

Valencia-Levante 3-1

Leganes-Real Madrid (oggi, ore 21)

Classifica: Barcellona 74, Atletico Madrid 65, Real Madrid* 60, Siviglia 52, Getafe 51, Valencia 49, Athletic Club 46, Alaves 45, Real Betis 43, Real Sociedad 41, Espanyol 41, Eibar 40, Leganes* 40, Girona 34, Villarreal 33, Levante 33, Celta Vigo 32, Real Valladolid 31, Rayo Vallecano 27, Huesca 25

*una partita in meno