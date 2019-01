Il punto sulla Liga - Messi 400, Barça va. Real Madrid aggancia Siviglia

© foto di J.M.Colomo

La diciannovesima giornata di questa Liga passerà alla storia per essere stata quella in cui Lionel Messi, il bomber più prolifico di sempre in Spagna, ha tagliato il traguardo dei 400 in gol in campionato. Il trascinatore di questo Barcellona che domina è sempre lui, la Pulga, e insieme a lui sorridono anche i compagni per la vittoria. Delle prime quattro della classe vincono tutte tranne il Siviglia. Non roba di poco conto lo stop degli andalusi, agganciati adesso in classifica dagli uomini di Solari.

Le partite delle big - Nel dettaglio il successo blaugrana avviene al Camp Nou contro l'Eibar e anche Luis Suarez partecipa alla festa, riuscendosi a prendere un po' di scena. Una rete in più del leader Messi per stavolta, una doppietta che tiene il Barcellona a +5 dall'Atletico Madrid. Che pure invece, ma rimanendo nel suo stile. Di misura. 1-0 al Levante grazie ad un rigore trasformato da Griezmann, e tanto basta per staccarsi dal terzo posto. Il crollo degli uomini di Machin è fatale, sotto i colpi di un Inaki Williams che si carica tutto l'Athletic sulle spalle e lo porta fuori dalla zona rossa. Il Siviglia viene così agganciato dal Real Madrid, salvato da un ex 'andaluso' come Dani Ceballos contro la sua vecchia squadra, il Betis. E proprio a Siviglia. Al Benito Villamarin finisce 2-1, col successo delle Merengues arrivato a due dalla fine.

Risultati

Rayo Vallecano-Celta Vigo 4-2

Leganes-Huesca 1-0

Valencia-Valladolid 1-1

Girona-Alaves 1-1

Villarreal-Getafe 1-2

Atletico Madrid-Levante 1-0

Athletic Club-Siviglia 2-0

Barcellona-Eibar 3-0

Real Betis-Real Madrid 1-2