Il punto sulla Ligue 1 - Al Lione il derby del Rodano, poker del PSG, vittoria esterna per l'OM

vedi letture

Il Lione si è aggiudicato il derby del Rodano. Dopo il successo in Champions League, la squadra di Rudi Garcia ha superato 2-0 al Groupama Stadium il Saint-Etienne. Decisiva per i rossoblu una doppietta di Dembelé. In testa alla classifica invece c'è sempre il Paris Saint-Germain che ha travolto non senza fatica il Dijon. Al "Parco dei Principi", Sarabia ha subito sbloccato il match dopo appena tre minuti e nell'ultimo quarto d'ora Mbappé due volte e Icardi hanno arrotondato il punteggio sul 4-0 finale. Al secondo posto c'è sempre l'Olympique Marsiglia che venerdì sera ha battuto 3-2 il Nimes con una tripletta di Benedetto.

Rennes in zona Champions, rallenta il Monaco - Il Rennes si conferma terza forza del campionato. I rossoneri si sono imposti 2-0 sabato sera sul campo del fanalino di coda Tolosa, sempre più rassegnato verso la retrocessione in Ligue 2. A decidere la sfida un gol in apertura di Bourigeaud e uno in chiusura di Maouassa. Alle spalle però, ad una lunghezza di distanza, non molla il Lille. La squadra di Galtier ha avuto la meglio sul Nantes nel posticipo della domenica pomeriggio con un gol di Andre. Rallenta invece il Monaco in casa contro il Lille. Al "Louis II" un rigore di Ben Yedder ma nella ripresa Kamara ha fissato il punteggio sull'1-1.

Tonfo Strasburgo, pari Nizza - Prosegue l'astinenza da vittoria dello Strasburgo. La formazione alsaziana, che nelle precedenti due partite ha raccolto altrettanti punti, è stata battuta sonoramente dal Montpellier. Alla Mosson, la squadra di casa è andata in gol due volte con Savanier e una con Laborde nel giro di dodici minuti scolpendo nel marmo il 3-0 con cui si sono conclusi i novanta minuti. Un gol per tempo e per parte fra Bordeaux e Nizza con i padroni di casa avanti al 21' con De Preville e pareggio rossonero al 12' della ripresa con Ounas. Secondo successo consecutivo per l'Angers che ha espugnato il campo del Brest con un gol di Bahoken mentre il Metz si è aggiudicato lo scontro salvezza battendo 1-0 in trasferta l'Amiens.

CLASSIFICA - Paris Saint-Germain 68; Olympique Marsiglia 55; Rennes 47; Lille 46; Lione, Montpellier, Monaco 40; Reims, Nizza, Strasburgo 38; Nantes 37; Bordeaux, Angers 36; Brest 34; Metz 31; Saint-Etienne 29; Dijon, Nimes 27; Amiens 22; Tolosa 13.