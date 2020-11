Il punto sulla Ligue 1 - La giornata del Monaco, crollo PSG. In scia sia Lille che Lione

vedi letture

La giornata che non ti aspetti, la vittoria impossibile del Monaco al Louis II manda al tappeto la capolista PSG. Nessuno avrebbe scommesso un euro sulla rimonta monegasca al termine del primo tempo con il risultato che vedeva i parigini avanti di due reti con la doppietta del grande ex Mbappé insieme ad altri due gol annullati dal VAR. La ripresa è un monologo del Monaco, Kevin Volland sigla una doppietta ed a dieci minuti dalla fine l'errore di Diallo: rigore e Cesc Fabregas freddissimo per i tre punti. Adesso si è assottigliata di quattro punti la differenza in classifica ma corrono forte anche Lione e Lille. I primi hanno battuto l'Angers con il minimo sforzo, 0-1 il risultato finale grazie al gol di Kadawere su assist di Dubois. Il Lille invece spazza via senza troppa fatica il Lorient con un perentorio 4-0, ancora protagonista Yazici stavolta autore di una doppietta. Lo stesso Lille che ha battuto il Milan in Europa League e adesso a due punti dalla vetta.

Chi ha regalato spettacolo è stato il Montpellier, la domenica pomeriggio è stata accesa dalla sfida contro lo Strasburgo. Subito avanti di due reti con Pedro Mendes e Delort, agganciati dagli ospiti con due rigori nel giro di cinque minuti realizzati da Lala e Diallo. Ancora padroni di casa avanti sempre con Delort e riacciuffati nuovamente, nel secondo tempo è Laborde a decidere la sfida: quarto posto. Cade per la seconda volta consecutiva il Rennes, a decidere la sfida contro il Bordeaux è il grande ex Hatem Ben Arfa. Vittoria di platino per il Lens che sfrutta il momento no del Dijon e vince di misura.

Secondo pari consecutivo per il Metz, non si fanno male contro il Nantes con l'1-1 finale. Grande spettacolo invece per il Brest che batte in casa 4-1 un St. Etienne irriconoscibile. Tutte e cinque le reti realizzate nella prima frazione di gioco. Basta Ripart invece al Nimes per avere la meglio sul Reims.

CLASSIFICA PSG 24, Lille 22, Lione 20, Monaco 20, Montpellier 20, Marsiglia 18, Rennes 18, Nizza 17, Lens 17, Metz 16, Angers 16, Bordeaux 15, Brest 15, Nantes 12, Nimes 11, St.Etienne 10, Reims 9, Lorient 8, Strasburgo 6, Dijon 4.