Il punto sulla Premier - Klopp ribatte a Pep, Sarri stasera può andare 3°

Premier League, 35^ giornata

© foto di Imago/Image Sport

Ormai sembrano voler scrivere la storia entrambe, ma alla fine solamente una delle due riuscirà a sollevare il trofeo del primato. La Premier League sta vivendo un duello al vertice che diventa sempre più entusiasmante ogni turno che passa, ogni volta che sia Liverpool che Manchester City riescono ad infilare in casella il segno del più tre alla voce punti fatti. Anche questo weekend, infatti, è andata così.

Prima c'è stato il match clou, la portata principale del menu. Che veniva servita all'Etihad, assieme alla dolce vendetta, pur ancora molto parziale, del Manchester City nei confronti del Tottenham. Questa volta ai ragazzi di Guardiola infatti la vittoria di misura basta per aggiudicarsi l'intera posta in palio, e tornare virtualmente in testa alla classifica. Perché sì, il Liverpool poi ha vinto lo scontro domenicale in casa del Cardiff, ma agli Sky Blues manca una partita in meno da recuperare. Si infiamma anche la corsa ai posti Champions, ma più che altro perché perdono tutte, fornendo una sorta di assist al Chelsea. Detto del ko degli Spurs, la squadra londinese è stata poi imitata dai concittadini dell'Arsenal, battuti dal Crystal Palace e dal Manchester United, caduto rovinosamente a Goodison Park, sotto i colpi di un Everton in grande giornata. Possono dunque approfittarne questa sera i ragazzi di Sarri i quali, vincendo, andrebbero al terzo posto della classifica.

Risultati

Manchester City - Tottenham 1-0

Wolverhampton - Brighton 0-0

West Ham - Leicester 2-2

Huddersfield - Watford 1-2

Bournemouth - Fulham 0-1

Newcastle - Southampton 3-1

Everton - Manchester United 4-0

Arsenal - Crystal Palace 2-3

Cardiff - Liverpool 0-2

Chelsea - Burnley (stasera, ore 21)

Classifica

Liverpool 88; Manchester City* 86; Tottenham* 67; Arsenal* e Chelsea* 66; Manchester United* 64; Everton e Watford* 49; Leicester e Wolverhampton* 48; West Ham 43; Crystal Palace 42; Newcastle e Bournemouth 41; Burnley* 39; Southampton* 36; Brighton* 34; Cardiff 31; Fulham 23; Huddersfield 14.

*= una partita in meno