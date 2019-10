Il punto sulla Premier - Primo pari Liverpool, bene Chelsea e Leicester

Era andato a minuti dalla prima sconfitta stagionale il Liverpool, la zampata di Adam Lallana ha consegnato un punto importante ai Reds in un match tiratissimo contro il Manchester United. Il protagonista che non ti aspetti in una sfida di alto livello, soprattutto emotivo, che non ha regalato delle grandissime emozioni. Solskjaer ha provato a rivitalizzare lo United con un 3-4-2-1, prima non prenderle e poi colpire in contropiede e stava quasi per funzionare. Urlo di orgoglio dell'Old Trafford su gol di Rashford, intensità e tanta corsa per i padroni di casa con assenze importanti. Senza Salah il tridente non ha funzionato alla perfezione, Firmino e Origi mai in palla ma Klopp ha pescato i jolly dalla panchina. Gli ingressi di Oxlade-Chamberlain e Lallana hanno reso pericolosa la manovra fino a quel momento farraginosa dei Reds, un pareggio tra mille polemiche e Jurgen Klopp mette nel mirino il VAR. Intanto il Liverpool rimane in testa seppur con sei punti di vantaggio sul Manchester City vittorioso contro il Crystal Palace. Con due centrocampisti centrali, Rodri e Fernandinho, come centrali difensivi i Citenzs portano a casa il successo e vedono le vetta non così lontana come prima della sosta. Tre vittorie consecutive invece per il Chelsea, Frank Lampard ha trovato la quadratura ed i giovani continuano a dare risposte positive. Serve un fendente di Marcos Alonso per sbrigare la pratica Newcastle mentre rimane a secco il bomber Tammy Abraham che ha colpito anche una traversa.

La crisi degli Spurs, sorpresa Leicester - Continua il momento negativo del Tottenham, ha scottato parecchio la panchina di Pochettino per quasi tutto il corso della gara. Svogliati e inconcludenti gli Spurs sotto i colpi del fanalino di coda Watford che aveva perso dopo soli 55 secondi il loro pezzo forte dell'attacco, Welbeck. Doucoure in avvio porta in vantaggio gli Hornets, a quattro dal termine Dele Alli scaccia via i fantasmi ma non basta un punto per risollevare Kane e compagni. Chi continua a sorprendere è il Leicester, già smaltita la sconfitta immeritata contro il Liverpool con Vardy e Tielemans che mandano al tappeto il Burnley che si era portato in vantaggio con Chris Wood. Terzo posto meritatamente conquistato dalle Foxes grazie ad un calcio veloce e sbarazzino illuminato dalla classe del britannico Maddison.

Si risolleva l'Everton che conquista la terza vittoria stagionale, un gol per tempo contro il West Ham con Bernard e Sigurdsson. Involuzione invece per gli Hammers che hanno conquistato un solo punto nelle ultime tre uscite. Rimane al penultimo posto della classe invece il Norwich, il bomber Pukki ci ha provato in più di un'occasione senza riuscire a scardinare la difesa del Bournemouth facendo nascere uno 0-0 abbastanza noioso. Chi ha ingranato la marcia giusta è l'Aston Villa, secondo successo consecutivo e sette reti realizzate nelle ultime due gare. Brighton che si era portato in vantaggio ma ribaltato dopo l'espulsione di Mooy, prima il gol di Grealish e poi la stoccata vincente di Targett praticamente a tempo scaduto per l'1-2 finale. Botta e risposta invece tra Wolves e Southampton, 1-1 con il gol di Danny Ings e il rigore vincente di Raul Jimenez che si è anche visto annullare due reti. Stasera il match che chiuderà la nona giornata di campionato con in campo Sheffield United ed Arsenal.

I risultati della nona giornata di Premier League:

Everton-West Ham 2-0

Aston Villa-Brighton 2-1

Bournemouth-Norwich 0-0

Chelsea-Newcastle 1-0

Leicester-Burnley 2-1

Tottenham-Watford 1-1

Wolves-Southampton 1-1

Crystal Palace-Manchester City 0-2

Manchester United-Liverpool 1-1

Sheffield United-Arsenal (stasera alle 21)