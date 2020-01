Il Tempo, Friedkin a Milano. Trattativa con Pallotta praticamente fatta

Il Tempo fa il punto sulla cessione della Roma e spiega che da ieri "Dan Friedkin e suo figlio Ryan sono da ieri a Milano per la fase conclusiva della due diligence che ha seguito la lettera di intenti siglata prima di Capodanno". La trattativa sembra praticamente fatta, i Friedkin, prosegue il quotidiano, "Contano di chiudere tutto e firmare il contratto preliminare - per il closing saranno necessarie alcune settimane in più dovute ai tempi tecnici - a breve, anche se è difficile stabilire una tempistica esatta a causa della grande mole di documenti".