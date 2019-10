In scadenza: Cavani e l'effetto Icardi. Napoli sogna ancora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Matador è uno dei migliori attaccanti dell'era moderna del futbol ma a Parigi ha incontrato una difficoltà non da poco: è rimasto schiacciato da figure ingombranti, che ne hanno oscurato gesta e gol. Su tutti Neymar, poi l'esplosione di Kylian Mbappé. Una all-star che poco si confà con il sorriso modesto e tranquillo di Edinson Cavani, indubbiamente il miglior attaccante in scadenza di contratto nell'estate del 2020. C'è di più: nel corso dell'ultimo giorno dell'ultima sessione di mercato, il Paris Saint-Germain ha preso in prestito con diritto di riscatto Mauro Icardi. E l'effetto Maurito rischia di allontanare ancor di più Cavani da Parigi. Dove potrebbe andare? Da Simeone all'Atletico Madrid, oppure alla Juventus, all'Inter, al Milan, a una qualsivoglia grande d'Europa insomma. Ah, e poi il Napoli. Perché Napoli e Aurelio De Laurentiis non l'hanno mai dimenticato. Hai visto mai...

Nome: Edinson Cavani

Squadra: Paris Saint-Germain

Età: 32

Ruolo: Attaccante centrale

Nazionalità: Uruguay

Possibilità di rinnovo: 20%