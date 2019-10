In scadenza: come può Guardiola farsi sfuggire Fernandinho?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La risposta alla domanda nel titolo, ovvero "come può Pep Guardiola farsi sfuggire Fernandinho?" è "non lo farà". Perché il trentaquattrenne brasiliano è sì avanti con gli anni e l'arrivo di Rodri dalla Spagna è il segnale che il ricambio è già in atto. Però Fernandinho ha fisico, esperienza, senso tattico. Gioca mediano, pivote, centrale, nei due e s'abbassa anche nei tre. E' il tuttocampista perfetto per il gioco dell'allenatore catalano e anche lo stesso ex giocatore dello Shakhtar Donetsk è conscio che, in caso di rinnovo di contratto coi mancuniani, non avrà più un ruolo centrale almeno in quanto a minutaggio. Però la volontà delle parti è chiara, a meno che non arrivi il richiamo della patria o quello milionario della Cina. Per adesso la strada segnata è quella del rinnovo. Come può Guardiola farsi sfuggire Fernandinho, in fondo?

Nome: Fernando Luis Roza

Squadra: Manchester City

Età: 34

Ruolo: Mediano, difensore centrale

Nazionalità: Brasile

Possibilità di rinnovo: 80%