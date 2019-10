© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino destro di Sainte-Ode è certamente uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale. Dopo una carriera spesa in patria, dopo essere sbocciato al Club Brugge, Thomas Meunier è a Parigi dall'estate del 2016. Superati i tre anni coi parigini, tra un ruolo di comprimario prima e di titolarissimo poi, in estate è stato vicino all'addio. Radiomercato ha raccontato poi che sia la Juventus che l'Inter lo hanno cercato e anche ora, in scadenza di contratto in estate, torneranno a bussare alla porta del suo entourage. Entrambe le formazioni, infatti, hanno aperta la possibilità di prendere un protagonista assoluto nel ruolo quale Meunier potrebbe rappresentare, visto che gioca come terzino e come fludificante con una retroguardia a tre. Intanto il belga non ha chiuso all'ipotesi di un rinnovo col PSG ma le discussioni a riguardo devono ancora iniziare.

Nome: Thomas Meunier

Squadra: Paris Saint-Germain

Età: 28

Ruolo: Terzino destro

Nazionalità: Belgio

Possibilità di rinnovo: 30%