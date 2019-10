Inter-Juve - 1: sfide nella sfida. Skriniar vs Higuain: un muro per il Pipita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È la vigilia del derby d'Italia. Domani alle 20.45 torna Inter-Juventus: in assoluto, è la partita più giocata nella storia della Serie A. Due nuovi allenatori, Antonio Conte da un lato e Maurizio Sarri dall'altro. Due sessioni di mercato sontuose, e un tema centrale: lo scudetto, che dopo otto anni di dominio incontrastato dei bianconeri sembra essere di nuovo un discorso aperto. E molto passerà dal big match della settima giornata. Chi vincerà? Non abbiamo la risposta, ovviamente. Ma molto dipenderà anche dai duelli individuali. Abbiamo provato a "giocarli" per voi.

SKRINIAR CONTRO HIGUAIN -

La potenza contro la classe. Milan Skriniar, arrivato due anni fa dalla Sampdoria, è diventato in pochissimo tempo un autentico idolo per i tifosi dell'Inter, complice la sua foga e la sua capacità di annullare a livello fisico qualsiasi avversario. Gonzalo Higuain in qualche modo si è tenuto stretto la Juve, e come dimostra la sua prestazione contro il Bayer Leverkusen ha ancora tanto da dire.

PERCHÉ PUÒ VINCERE SKRINIAR -

Se messa sul piano fisico, potrebbe non esserci partita. Perché Skriniar è più veloce e più potente del centravanti argentino. E, pur non essendo incisivo quanto potrebbe nei contrasti aerei (solo 1,5 in media a partita, con una percentuale di successo del 50%, abbastanza paradossale), in questo fondamentale sembra comunque poter superare il Pipita senza troppe difficoltà.

PERCHÉ PUÒ VINCERE HIGUAIN -

Perché il fisico non è tutto. E l'argentino è in grande spolvero, anche per la crescente concorrenza di Dybala, che pare stimolare entrambi. Se a livello strutturale Higuain può essere dominato, all'argentino bastano pochi centimetri per risultare letale. E con i suoi movimenti ad abbassarsi per ricevere palla può diventare complicato per un giocatore come Skriniar, che ai vecchi tempi si sarebbe definito uno stopper, trovare in lui un vero e proprio riferimento da marcare.