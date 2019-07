Inter sulle spine - Perché Steven Zhang non è pienamente soddisfatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ore decisive per il futuro (almeno quello sul mercato) dell'Inter. Il vertice che andrà in scena in queste ore a Nanchino fra Conte, Ausilio, Marotta e Stevan Zhang servirà per aggiornarsi sullo stato dell'arte delle varie trattative, ma pure per trovare le chiavi per sbloccare le operazioni con priorità massima. E un ruolo decisivo, in questo contesto, ce l'avrà il presidente nerazzurro.

Gli investimenti non sono mancati - Nelle ultime ore infatti si è diffusa anche la voce di un certo fastidio del numero uno nerazzurro che in fatto di investimenti non si è certo risparmiato, in queste prime settimane di mercato. In ordine sparso, infatti, alla Pinetina sono arrivati Barella (45 milioni con i bonus facilmente raggiungibili + altri 5 possibili), Sensi (5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, Lazaro (21 milioni + bonus) e Agoumè (6,5 milioni bonus compresi). Ai quali va aggiunto il riscatto di Politano per 27 milioni. Un totale che fra riscatti e bonus supererà i 130 milioni di euro. Non proprio noccioline insomma. Ecco perché Stevan Zhang sarà al fianco di Conte nel chiedere delucidazioni al comparto mercato, soprattutto considerando il fatto che andranno messe a bilancio altre importanti spese per i due attaccanti (e un esterno sinistro in caso di partenza di Perisic).