Juve Campione, 11 giornalisti eleggono il più cresciuto: è Bernardeschi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' stato l'anno di Federico Bernardeschi. O, almeno, anche di Federico Bernardeschi. Che ha studiato Cristiano Ronaldo al punto di provare ad assorbirne ogni miglior caratteristica, qualità, movimento, sensazione. Lezioni di calcio costanti per l'italiano che è stato eletto, dalla tribuna di undici giornalisti interpellati da Tuttomercatoweb.com per celebrare l'ottavo Scudetto di fila della Juventus, quello cresciuto maggiormente. Quello che ha fatto lo scatto, in carriera, da promessa a certezza. E' stato il quesito dove c'è stata però più incertezza: due voti anche per Emre Can, buonissimo a Liverpool, eccellente a Torino. Menzionati anche Moise Kean, Wojchech Szczesny, che ha conquistato lo status di garanzia tra i pali del dopo Gianluigi Buffon, e il giovane uruguaiano Rodrigo Bentancur, quest'ultimo con due preferenze.

Filippo Conticello (La Gazzetta dello Sport) - Emre Can

Guido Vaciago (Tuttosport) - Moise Kean

Maurizio Crosetti (Repubblica) - Federico Bernardeschi

Massimiliano Nerozzi (Corriere della Sera) - Federico Bernardeschi

Gianluca Oddenino (La Stampa) - Federico Bernardeschi

Aurelio Capaldi (RAI) - Rodrigo Bentancur

Enrico Zambruno (JTV) - Wojchech Szczesny

Giovanni Capuano (Radio 24) - Federico Bernardeschi

James Horncastle (ESPN) - Federico Bernardeschi

Valentin Pauluzzi (L'Equipe) - Rodrigo Bentancur

Romeo Agresti (Goal) - Emre Can