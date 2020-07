Juve Campione: 810 punti in nove anni. Tre campionati di vantaggio sulle milanesi

810 punti in nove anni. È questo il bilancio, ancora migliorabile con le ultime due giornate da disputare, del ciclo d'oro della Juventus. Numeri che non hanno nessun paragone con le altre squadre della nostra Serie A. E che segnano in maniera chiara il distacco rispetto alle avversarie. Siderale il distacco del Napoli, che in 9 stagioni ha accumulato ben 133 punti di ritardo. Ma colpiscono soprattutto i ritardi delle milanesi: Milan e Inter viaggiano a -237 punti. Considerato che, in questo lasso di tempo, il Milan ha concluso soltanto due stagioni con almeno 70 punti, e l'Inter solo una volta, è come se la Juventus avesse conquistato tre campionati di vantaggio sulle due rivali storiche.

I punti della Juventus nel ciclo d'oro e quelli delle principali avversarie

Juventus: 810 punti in 9 campionati

Napoli: 677 punti (-133)

Roma: 647 punti (-163)

Lazio: 578 punti (-232)

Milan e Inter: 573 punti (-237)