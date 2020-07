Juve Campione, il pagellone del centrocampo - Bentancur il migliore, Rabiot due facce

Rodrigo Bentancur 7 - Il miglior centrocampista in bianconero di questo campionato. Il fatto che non abbia trovato il gol la dice lunga sul resto. Gli 8 assist, però, parlano per lui. L'uruguaiano ruba spazio ai più titolati colleghi, si prende una grossa fetta del futuro della Juventus e diventa l'erede designato del bosniaco qui sotto. Con grandi margini di miglioramento, ma è pur sempre lui la rivelazione dello Stadium.

Miralem Pjanic 7 - I 150 tocchi non li abbiamo mai visti davvero. Ma a un certo punto ci è andato vicino: parte col botto, progressivamente si spegne e infine si affloscia quando il mercato diventa protagonista. Prima parte di stagione stellare, poi molto meno: in fin dei conti, sulla carta è pur sempre di un'altra stoffa rispetto al resto della brigata.

Blaise Matuidi 6,5 - Titolare sempre e comunque, pure se i tifosi vorrebbero qualcuno con più qualità in mezzo al campo. Non si diventa campioni del mondo per caso e lui ne è il manifesto. Certo, non gli si chieda la luna perché non la dà. Ma la legna fa sempre comodo. E con lui non si perde: tra i calciatori con almeno 1000 minuti disputati, è quello con la miglior media punti (2,45 a partita).

Adrien Rabiot 5,5 - Le ultime prestazioni lasciano il dubbio. Qual è il vero Rabiot? Rimandato e anzi bocciato nella prima metà del campionato, si risveglia e cambia passo dopo il lockdown. Da applausi il gol al Milan: fosse davvero il centrocampista visto dalla ripresa, sarebbe utile anche nella prossima stagione.

Aaron Ramsey 5,5 - Sprazzi di classe, a luce alterna. Tanti stop, non entra davvero nel cuore della Vecchia Signora. Negli occhi resta soprattutto la grande prestazione contro l'Inter, ma è troppo poco perché basti davvero.

Sami Khedira s.v. - Forse sono state un miracolo le stagioni precedenti. Perché il tedesco, da sempre in carriera propenso agli infortuni, ha di fatto chiuso il suo campionato alla 13^ giornata, dopo che era riuscito a confermare i galloni da titolare anche senza Allegri. È mancato tantissimo, soprattutto sotto rete.

Simone Muratore s.v. - Tredici minuti per sette milioni. L'esordio in A e la cessione all'Atalanta le fotografie della sua annata.

Emre Can s.v. - Inizia fuori squadra, Sarri lo reintegra e lui sbaglia quasi tutte le occasioni concessegli. Poi saluta.