Juve Campione, la pagella di Sarri: vince anche adattandosi. È il suo Scudetto

Da oggi, a Maurizio Sarri gireranno un po' meno i coglioni. Perché nessuno potrà dire che non ha vinto in Italia: dopo tante promozioni, il tecnico di Figline mette in bacheca uno scudetto. Suo, nel bene e nel male. Contestato, criticato, messo in discussione, ma pur sempre vincente. Alla fine dei giochi, è quello che conta di più.

7 in pagella. Perché Sarri merita un voto alto. Non è la sua Juventus, almeno non nel modo in cui la immaginavamo a luglio 2019. Ma è diventato col passare dei tempi sempre più l'allenatore della Juventus, che ha imparato ad assecondare: se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. Contro la Lazio ha chiuso persino con la difesa a tre, anzi a cinque: eresia, per uno come lui. L'immagine più limpida di chi ha saputo, alla fine dei conti, vincere col materiale umano a propria disposizione, anche a costo di mettere in secondo piano le proprie idee. Non è la sua Juventus, ma di sicuro è il suo Scudetto perché la sua storia è una lezione per chiunque abbia mai sognato di andare in Serie A. Ora c'è la Champions, il vero banco di prova.