Juve Campione, schiuma da barba anche per Sarri che festeggia con una sigaretta

Subito dopo la vittoria contro la Sampdoria che ha sancito il nono Scudetto di fila per la Juventus, pochi festeggiamenti in campo per Maurizio Sarri che poi è rientrato negli spogliatoi e ha salutato e ringraziato ogni giocatore, uno per uno, abbracciando Cristiano Ronaldo. Poi la solita schiuma da barba di Cuadrado, che tante volte abbiamo visto in testa a Massimiliano Allegri dopo ogni Scudetto vinto, anche su Maurizio Sarri che ha reagito molto serenamente e sorridendo si è acceso una sigaretta continuando a festeggiare con i suoi giocatori. E' anche lo Scudetto di Sarri.