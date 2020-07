Juve Campione: Szczesny tra i grandi. Per Donnarumma c'è tempo

Wojchech Szczesny è tra i grandi portieri d'Europa. Non sul podio, magari, ma certamente tra i primi dieci. Una crescita costante e silenziosa per Tech. Che è un abbreviazione della sua pronuncia corretta nella sua lingua, quella di cui dice "è più facile parare che parlare polacco". E lo fa bene. I gol presi non traggano d'inganno, di fatto ha steccato una partita in questo campionato: il voto più basso risale alla gara contro il Brescia, 5. Per il resto alti, bassi, ma mai uno sprofondo. Szczesny è sinonimo di sostanza, equilibrio. La parata contro la Lazio, su Milinkovic-Savic, la prestazione contro il Sassuolo, giusto per citare due partite post stop, ne raccontano la crescita: quando conta, c'è.

Il perno del futuro Le voci su Donnarumma. Insistenti, ricorrenti, cicliche. Però la Juventus spiega che non ha dubbi sulla porta del futuro. Sarà l'ex numero uno dell'Arsenal, che già in Italia aveva convinto a Roma, il portiere del domani. Ha rinnovato lo scorso febbraio fino al 2024, una firma che non lascia spazio a domande sul portiere che verrà. Per Donnarumma c'è tempo, anche se è ovvio che la Vecchia Signora stia valutando anche le opzioni per i cicli futuri, visto che Tech ha superato adesso i trenta.