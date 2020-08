Kicker su Osimhen al Napoli: "Il trasferimento più sorprendente". Al Wolfsburg fu un fallimento

"Il trasferimento più sorprendente dell'estate". Così Kicker definisce il passaggio record (70 milioni) di Victor Osimhen dal Lille al Napoli: il 21enne nigeriano non aveva lasciato tracce nel Wolfsburg, dove era arrivato nel gennaio 2017 prelevato dalla Ultimate Strikes Academy. Lo stesso attaccante aveva raccontato le cause dello scarso rendimento nella sua esperienza in terra tedesca: "Il tempo, la lingua, il cibo. Era la mia prima volta in Europa, avevo solo 18 anni e non ho avuto abbastanza tempo per adattarmi. Non sono stato aiutato abbastanza. In Belgio, a Charleroi, mi sono sentito accettato e amato. Stavo uscendo dal momento negativo, avevo riconquistato autostima".