L'Italia che verrà - Gli altri 23: chi non ci sarà a Euro2020

"Non penso a nuovi innesti". Così Roberto Mancini ha mandato un messaggio chiaro: le sue idee per Euro2020 sono abbastanza definite, la sua lista dei 23 è già stilata, gli spazi sono ridotti al minimo. Appena due o tre i ballottaggi ancora aperti: ne parleremo a breve. Intanto vi raccontiamo chi, a meno di clamorose sorprese, non ci sarà.

QUI PORTIERI - Meret e Gollini si giocano un posto, come vi abbiamo raccontato. Quanto agli altri, Alessio Cragno paga la sfortuna e le ottime prestazioni di Robin Olsen: l'estremo difensore del Cagliari, che in altre circostanze sarebbe stato in alto nell'indice di gradimento del Mancio, dovrà pensare anzitutto a tornare in campionato. Il treno della Nazionale ripasserà. Difficile vedere all'europeo itinerante anche Emil Audero, in una stagione difficile per la Sampdoria. Mattia Perin era tra le certezze di Mancini a inizio ciclo, ma ora è ai box da troppo tempo; fuori anche Luigi Sepe, che pure sta facendo molto bene a Parma.

QUI DIFENSORI - Anche in questo caso, lasciamo da parte i tanti ancora in corsa per andarci, a Euro2020. A proposito di Parma, Alessandro Bastoni è una certezza dei ducali e del nostro campionato: di mancini il ct ne ha fin troppi ed è un classe '99. Avrà tempo. Rimaniamo in tema di giocatori col piede sinistro come scelta primaria: Angelo Ogbonna è titolare in Premier League, ma non è mai stato chiamato dal Mancio. A differenza di Andrea Cistana, che però sarà tenuto in considerazione soprattutto per il futuro. Fuori anche due che a Sassuolo stanno facendo bene come Romagna e Ferrari. Di terzini destri ne avremmo a bizzeffe: Davide Calabria e Andrea Conti su tutti. Ma anche Cristiano Piccini e Matteo Darmian, che peraltro può giocare anche a sinistra. Dove, salvi sconvolgimenti che al momento non sembrano all'orizzonte, seguiranno l'Europeo dalla tv anche giocatori come Luca Pellegrini, Cristiano Biraghi e Nicola Murru.

QUI CENTROCAMPISTI - L'infortunato Bryan Cristante tornerà, ma ha perso posizioni nelle gerarchie di Mancini. Giacomo Bonaventura non è ancora riuscito a prendersi un posto al sole nel Milan, mentre Rolando Mandragora gioca con continuità a Udine, ma non abbastanza per il Mancio. Scelte più semplici, in questo reparto: Benassi e Gagliardini non sono titolari nei rispettivi club, mentre giocatori come Locatelli e Baselli sono oggettivamente lontani dai livelli dei titolarissimi azzurri. Quanto agli esterni, ci sarebbero Manuel Lazzari e Antonio Candreva a destra: il 4-3-3 non li aiuta di certo, nonostante Mancini li abbia convocati nella sua gestione. Dovrebbe restare fuori anche Vincenzo Grifo.

QUI ATTACCANTI - Un nome su tutti. La convocazione di Mario Balotelli è stata "raccomandata" addirittura dal presidente federale Gravina. I numeri in campionato non aiutano certo quello che pure sarebbe un pupillo di Roberto Mancini. Difficile immaginare a Euro 2020 un giovane come Moise Kean e anche uno che segna con regolarità a Ferrara come Andrea Petagna. Fuori, salvo novità imprevedibili, altri giocatori che in A stanno facendo benissimo: Domenico Berardi su tutti, ma anche Matteo Politano e Riccardo Orsolini.

