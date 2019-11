L'Italia che verrà - Tutte le formazioni di Mancini: nel segno del 4-3-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Mancini nel segno del 4-3-3. L'Italia dell'ex allenatore di Inter e Manchester City ha infatti un marchio di fabbrica abbastanza chiaro: si gioca col tridente. Una sola eccezione: il non felicissimo 1-0 in Portogallo, con Chiesa e Bonaventura sulle fasce, Immobile e Zaza in attacco. Due soli tiri in porta ed esperimento rimandato.

Il 4-3-3 è mobile. Come si possa interpretare una stessa formazione, però, è questione di giocatori: c'è l'attacco dei piccoletti, per esempio. Chiesa-Bernardeschi-Insigne: un terzetto leggero provato proprio nelle gare due successive la sconfitta contro CR7 e soci. Oppure un tridente classico: due esterni a supporto di una punta centrale (più Belotti di Immobile, minutaggio alla mano). O infine una versione pesante, con un'altra punta di peso (magari più mobile, gli esempi perfetti sono Kean e Lasagna) al posto di uno dei due esterni offensivi.

Di seguito tutte le formazioni dell'Italia di Roberto Mancini

Italia-Arabia Saudita 2-1 - Amichevole, 28 maggio 2018 - 4-3-3: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito (43' st De Sciglio); Florenzi (22' st Bonaventura), Jorginho, Pellegrini (29' st Cristante); Politano (29' st Verdi), Balotelli (13' st Belotti), Insigne (39' st Chiesa).

Francia-Italia 3-1 - Amichevole, 1 giugno 2018 - 4-3-3: Sirigu; D'Ambrosio (28' st Florenzi), Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini (20' st Cristante), Jorginho (33' st Bonaventura), Mandragora; Berardi (28' st Insigne), Balotelli (41' st Belotti), Chiesa (42' st Zappacosta).

Italia-Olanda 1-1 - Amichevole, 3 giugno 2018 - 4-3-3: Perin; Zappacosta (14' st De Sciglio), Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho (33' st Baselli), Bonaventura (42' st Pellegrini); Verdi (16' st Chiesa), Belotti (18' st Zaza), Insigne (25' st Bonucci).

Italia-Polonia 1-1 - Nations League, 7 settembre 2018 - 4-3-3: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Gagliardini, Jorginho, Pellegrini (1' st Bonaventura); Bernardeschi, Balotelli (17' st Belotti), Insigne (26' st Chiesa).

Portogallo-Italia 1-0 - Nations League, 10 settembre 2018 - 4-4-2: Donnarumma; Lazzari, Caldara, Romagnoli, Criscito (29' st Emerson); Chiesa, Cristante (34' st Belotti), Jorginho, Bonaventura; Zaza, Immobile (12' st Berardi).

Italia-Ucraina 1-1 - Amichevole, 10 ottobre 2018 - 4-3-3: Donnarumma; Florenzi (39' st Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi (43' st Criscito); Verratti (25' st Bonaventura), Jorginho, Barella (33' st Pellegrini); Chiesa, Insigne (33' st Berardi), Bernardeschi (11' st Immobile).

Polonia-Italia 0-1 - Nations League, 14 ottobre 2018 - 4-3-3: Donnarumma; Florenzi (39' st Piccini), Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Bernardeschi (36' st Lasagna), Insigne.

Italia-Portogallo 0-0 - Nations League, 17 novembre 2018 - 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti (36' st Pellegrini); Chiesa (43' st Berardi), Immobile (29' st Lasagna), Insigne.

Italia-Stati Uniti 1-0 - Amichevole, 20 novembre 2018 - 4-3-3: Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (30' st Gagliardini), Sensi, Verratti; Chiesa (1' st Grifo), Lasagna (42' st Politano), Berardi (17' st Kean).

Italia-Finlandia 2-0 - Qualificazioni Euro 2020, 23 marzo 2019 - 4-3-3: Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi (45' st Spinazzola); Barella, Jorginho, Verratti (40' st Zaniolo); Bernardeschi, Immobile (35' st Quagliarella), Kean.

Italia-Liechtenstein 6-0 - Qualificazioni Euro 2020, 26 marzo 2019 - 4-3-3: Sirigu; Mancini, Bonucci (79' Izzo), Romagnoli, Spinazzola; Sensi, Jorginho (57' Zaniolo), Verratti; Politano, Quagliarella (72' Pavoletti), Kean.

Grecia-Italia 0-3 - Qualificazioni Euro 2020, 8 giugno 2019 - 4-3-3: Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (23' st De Sciglio): Barella, Jorginho, Verratti (35' st Pellegrini); Chiesa, Belotti (39' st Bernardeschi), Insigne.

Italia-Bosnia 2-1 - Qualificazioni Euro 2020, 11 giugno 2019 - 4-3-3: Sirigu; Mancini (21' st De Sciglio), Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi (35' st Belotti), Quagliarella (1' st Chiesa), Insigne.

Armenia-Italia 1-3 - Qualificazioni Euro 2020, 5 settembre 2019 - 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Barella (24' st Sensi), Jorginho, Verratti; Chiesa (16' st Pellegrini), Belotti, Bernardeschi (38' st Lasagna).

Finlandia-Italia 1-2 - Qualificazioni Euro 2020, 8 settembre 2019 - 4-3-3: Donnarumma; Izzo, Bonucci, Acerbi, Emerson (8' pt Florenzi), Barella, Jorginho, Sensi; Chiesa (27' st Bernardeschi), Immobile (31' Belotti), Pellegrini.

Italia-Grecia 2-0 - Qualificazioni Euro 2020, 12 ottobre 2019 - 4-3-3: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella (42' st Zaniolo); Chiesa (39' Bernardeschi), Immobile (35' st Belotti), Insigne.

Liechtenstein-Italia 0-5 - Qualificazioni Euro 2020, 15 ottobre 2019 - 4-3-3: Sirigu; Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi (43' st Bonucci); Zaniolo (18' st El Shaarawy), Cristante, Verratti; Bernardeschi (29' st Tonali), Belotti, Grifo.

Bosnia-Italia 0-3 - Qualificazioni Euro 2020, 15 novembre 2019 - 4-3-3: Donnarumma (43' st Gollini); Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Tonali, Jorginho, Barella; Bernardeschi (30' st El Shaarawy), Belotti, Insigne (42' st Castrovilli).

Italia-Armenia 9-1 - Qualificazioni Euro 2020, 18 novembre 2019 - 4-3-3: Sirigu (32' st Meret); Di Lorenzo, Bonucci (24' st Izzo), Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella (1' st Orsolini); Zaniolo, Immobile, Chiesa.