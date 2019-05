L'ultima di... De Rossi: Capitan Futuro è pronto a diventare passato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Qualche lacrima, più di un dissapore, tanta contestazione. È la fotografia della Roma che si appresta a salutare Daniele De Rossi. Nessun addio in stile Totti, nessuna scenografia particolare, in un Olimpico che guarda con aritemtico scetticismo alla possibilità di arrivare in Champions League, nell'ultima stagione del suo capitan futuro, diventato presente e a breve ormai passato. Col paradosso di salutare pur essendo stato, numeri alla mano, uno dei migliori nella turbolenta stagione romanista. Non appende le scarpe al chiodo: in Italia De Laurentiis e Giampaolo lo prenderebbero subito, ma è difficile che DDR possa sposare una causa diversa da quella capitolina. Estero: ha dichiarato in tempi non sospetti di voler giocare nel Boca Juniors. In MLS, però, gli farebbero ponti d'oro.

La storia alla Roma - Tutta alla Roma, sempre alla Roma. Ci arriva sedicenne, dopo i primi anni all'Ostia Mare. Andrà via più che uomo. Capello lo fa esordire in Champions League, a 18 anni, nella stagione dello scudetto. Non può annoverarlo in bacheca, però, per le zero presenze in quella Serie A. Tante stagioni all'ombra di Totti, eterno delfino di quel Pupone che non sembrava volersi mai ritirare, prima idolo e poi amico. La fascia al braccio, vestita fin lì nelle assenze del 10, arriva ufficialmente nella stagione 2017/2018. Quella della semifinale di Champions persa contro il Liverpool. La bacheca resta ferma a due coppe Italia e una Supercoppa. Oltre a quel Mondiale azzurro, ciliegina sulla torta. In giallorosso, 615 presenze e 63 gol. Aspettando l'ultima gara: non ci sarà un saluto in grande stile, ma le lacrime non mancheranno.