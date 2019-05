© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Edin Dzeko, a prescindere dall'eventuale (e complicatissima) qualificazione in Champions, sarà lontano dalla Roma. Ad oggi la destinazione più verosimile sembra essere la nuova Inter di Antonio Conte, ma le pretendenti europee non mancano. Soprattutto in Premier, dove la maggior parte dei club non avrebbe problemi a raggiungere le richieste economiche del giocatore (che attualmente guadagna 6 milioni a stagione). Per questo, la gara di domenica sera contro il Parma salvo colpi di scena sarà l'ultima del bosniaco con la maglia giallorossa.

La storia alla Roma - Arrivato nell'estate del 2015 dal Manchester City, Dzeko ha vissuto stagioni ad alterne fortune con la maglia giallorossa. Il primo anno l'ambientamento fu traumatico, col giocatore che collezionò 39 presenze totali e solo 10 gol. Bene il secondo ed il terzo anno, mentre questa ultima quarta stagione i suoi numeri si sono nuovamente avvicinati a quelli del primo anno. E dopo 4 anni romanisti il suo score totale racconta di 178 presenze e 87 gol segnati fra campionato, Coppa Italia e coppe europee.