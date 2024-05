TMW Roma, buone notizie da Dybala: nessuna lesione, solo un affaticamento da gestire

Dopo la paura per la sua uscita dal campo all'intervallo della sfida contro la Juventus di ieri sera, in casa Roma arrivano buone notizie in merito alle condizioni fisiche di Paulo Dybala. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante argentino non ha riportato nessuna lesione all'adduttore e lo stop è dunque molto meno grave del previsto. Solo un affaticamento muscolare per la Joya, che sarà gestito con le terapie.

Le prossime partire della Roma.

Da capire a questo punto se lo stesso Dybala potrà essere a disposizione di Daniele De Rossi per la partita contro il Bayer Leverkusen in programma per giovedì alla Bayer Arena. La Roma andrà a caccia dell'impresa nella semifinale di ritorno contro i neo campioni di Germania, provando a ribaltare lo 0-2 della settimana scorsa all'Olimpico. Nel caso in cui Dybala non dovesse farcela l'appuntamento per il suo rientro in campo verrebbe spostato alla gara contro l'Atalanta di domenica prossima, una partita che varrà una bella fetta di qualificazione alla prossima Champions League.