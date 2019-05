L'ultima di... Inglese: Parma di passaggio. Ma il futuro è ancora incerto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma, come confermato alcuni giorni fa dal ds Faggiano, non può permettersi una cifra superiore ai 20 milioni per riscattare Roberto Inglese. Non che l'attaccante ex Chievo non piaccia ai ducali, ma il prezzo pattuito la scorsa estate per il riscatto è decisamente troppo alto per le casse del club. E così, salvo colpi di scena ad oggi non attesi, il classe '91 a fine campionato farà ritorno al Napoli. Per restarci? Chissà. Radiomercato è pronta a scommettere di no, con tanti club italiani che hanno già sondato la sua posizione (soprattutto l'Atalanta che potrebbe chiedere di inserirlo nella trattativa per Ilicic), ma ad oggi è difficile dare certezze in merito oltre all'addio a Parma.

La storia al Parma - Al netto degli infortuni che l'hanno tenuto fuori per diverse settimane, la prima (e probabilmente ultima) stagione di Inglese al Parma è stata più che positiva. In campionato l'attaccante classe '91 ha collezionato 25 presenze segnando 9 reti. Un bottino che ha aiutato il Parma a centrare la salvezza con una giornata di anticipo sulla fine del campionato.