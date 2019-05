L'ultima di... Orsolini: il controriscatto della Juventus è quasi certo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vuole rimanere a Bologna, nessuno dimentica quanto i rossoblù abbiano dato al ragazzo", è stata l'ammissione dell'agente di Riccardo Orsolini nelle scorse settimane. Ma i rumors di mercato, nonostante le parole d'amore per la maglia rossoblù, vanno in un'altra direzione, a maggior ragione dopo l'ottimo finale di stagione che ha permesso alla squadra di Mihajlovic di centrare la salvezza con una giornata d'anticipo. E l'ultima casalinga contro il Napoli rischia di diventare l'ultima del classe '97 con la maglia felsinea. Il Bologna ha il diritto di riscatto che probabilmente eserciterà, ma la Juventus salvo colpi di scena farà immediatamente valere il controriscatto già pattuito.

La storia al Bologna - Arrivato a Bologna nel gennaio del 2018 in prestito per 18 mesi, Orsolini ha impiegato qualche mese per entrare a pieno titolo nelle rotazioni rossoblù. Il primo anno furono 8 le presenze totali, senza gol segnati. Questa stagione, invece, a livello numerico le cose sono andate decisamente meglio, soprattutto dopo l'arrivo di Sinisa Mihajlovic in panchina. E con una giornata ancora da giocare Orsolini ha collezionato, fra Serie A e Coppa Italia, 36 presenze con 10 gol e 6 assist.