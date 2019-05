L'ultima di... Pastore: ha deluso la Roma. E imbarazzato Sabatini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vederlo così mi imbarazza". Parola di Walter Sabatini, l'uomo che ha portato in Italia Javier Pastore ed è rimasto deluso dal suo ritorno nel Bel Paese, con la maglia della Roma. La stagione del Flaco è la fotografia più veritiera di quella dei giallorossi: grandi premesse, e grandi delusioni. Il futuro è una terra straniera: al momento non ci sono grandi offerte. In tempi recenti, segnaliamo voci su un'avventura in Cina o un ritorno in Argentina.

La storia alla Roma - Breve e poco intensa, a giudicare da questa prima stagione, nonostante il contratto reciti 2023 alla voce scadenza. Arrivato per quasi 25 milioni di euro, al momento ha giocato 14 partite con 4 gol in tutte le competizioni. Mai dentro gli schemi di Eusebio Di Francesco o Claudio Ranieri, al netto della prossima gara (difficile vederlo titolare), vanta un minutaggio complessivo attuale da 733'. Considerato il suo ingaggio da 3,5 milioni annui, ogni minuto è costato quasi 5 mila euro: per fare un raffronto, un minuto di Cristiano Ronaldo, nonostante uno stipendio annuale dieci volte superiore, è costato alla Juve circa 8 mila euro.