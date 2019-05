L'ultima di... Perisic: il croato sogna la Premier. Può essere accontentato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In tempi non sospetti, Ivan Perisic aveva parlato piuttosto chiaramente: "Un giorno sogno di giocare in Premier League", la sintesi del pensiero del croato. Parole pronunciate a cuor leggero in momenti della stagione in cui i pensieri non erano certamente proiettati sul mercato. Ma ora che la fine della stagione si avvicina il Perisic-pensiero torna di stretta attualità. Anche perché l'ultima stagione dell'esterno croato all'Inter non è certamente stata entusiasmante, sebbene nelle ultime settimane il suo rendimento sia sensibilmente migliorato. Il sempre più probabile arrivo di Conte alla Pinetina porterà con se anche una rivoluzione profonda in fatto di rosa e Perisic, che nella sua agognata Inghilterra ha mercato, potrebbe indossare la maglia nerazzurra per l'ultima volta in carriera, domenica contro l'Empoli. Certo il suo valore non è più quello di un tempo (l'Inter disse di no a circa 60 milioni con l'idea di arrivare almeno a 70), ma dal suo addio potrebbero comunque arrivare soldi buoni per fare mercato.

La storia all'Inter - Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2015 per qualcosa meno di 20 milioni di euro, il croato ha vissuto a Milano 4 stagioni da assoluto protagonista, andando sempre oltre le 30 presenze e vivacchiando intorno alla doppia cifra in fatto di segnature. Ma come detto quella ancora in corso, a livello di impatto, è stata probabilmente la peggiore. E con ancora una partita da giocare, il bottino di Perisic con la maglia dell'Inter parla di 161 presenze e 40 reti in tutte le competizioni.