L'uomo copertina del 2020 - Genoa, ritratto di Goran Pandev

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA - E’ stato un 2020 da incorniciare per Goran Pandev. Con la maglia della Macedonia del Nord, l’attaccante rossoblu ha conquistato per la prima volta nella storia del suo Paese la qualificazione alla fase finale degli Europei, arrivata grazie ad un suo gol in casa della Georgia. Con la maglia del Genoa invece ha contribuito a suo di gol alla salvezza della passata stagione. Dal Sassuolo al Verona sono arrivate sei reti decisive per la scalata in classifica della squadra di Davide Nicola. Nella Serie A in corso invece è arrivato un gol in apertura, pallonetto delizioso, contro il Crotone e poi una prestazione superba in casa dello Spezia prima della pausa che ha rappresentato il ritorno alla vittoria del Grifone di Davide Ballardini, arrivato a sostituire Rolando Maran. Neanche a dirlo al "Picco", Pandev è stato protagonista con l’assist per il momentaneo pareggio di Mattia Destro.