La carta a sorpresa, Bertolacci: guai muscolari alle spalle. Ranieri è pronto a rilanciarlo

Dopo la prima parte di stagione ai box, Andrea Bertolacci ha scelto la Sampdoria per riprendere il filo della propria carriera. Pronti via e il suo arrivo in blucerchiato fu subito premiato con la titolarità, nelle prime sfide giocate. Poi l’infortunio muscolare alla coscia e il nuovo stop, imposto dal fisico, che ne ha stoppato crescita e miglioramenti di condizione. Ma ora, dopo i 3 mesi di stop per l’emergenza sanitaria, Bertolacci è guarito e si è rimesso in pari con i compagni di squadra. Claudio Ranieri ha già dimostrato di fidarsi e di puntare sul classe ’91 e siamo certi che alla ripresa saprà ritagliare un ruolo ad hoc all’ex Milan. Che da parte sua avrà tutta la voglia e l’intenzione di far bene, per salvare la squadra ma pure per guadagnarsi una permanenza a Genova dopo gli ultimi mesi di questa tribolata stagione.

Età: 29 anni

Posizione: centrocampista

Quanto ha giocato in questa stagione: 7 partite per un totale di 285 minuti

I suoi numeri in stagione: /