La carta a sorpresa, Demiral e l'obiettivo chiaro: riprendere da dove aveva lasciato

Alla ripresa dei giochi, Maurizio Sarri avrà a disposizione un jolly in più per la difesa. Il rientro di Chiellini già prima della sosta aveva permesso alla retroguardia bianconera di respirare. Ora, dopo lo stop per l’emergenza sanitaria e il lungo infortunio al ginocchio, Merih Demiral è pronto a riprendere da dove aveva lasciato. Il punto è proprio questo: prima dello stop Demiral stava scalando gerarchie, conquistando spesso la maglia da titolare ai danni di De Ligt. L’olandese col tempo è cresciuto, è migliorato il suo italiano e pure il suo modo di stare in campo. E oggi, dovendo metter tutto sulla bilancia, i centrali titolari della Juventus sembrano essere proprio De Ligt, Chiellini e Bonucci, a seconda delle esigenze di turno. Ma Demiral scalpita e la sua assenza, inevitabile, dalla lista Champions gioca a suo favore per il campionato. Probabilmente non sarà subito pronto per giocare titolare, meglio ideare un reinserimento graduale. Ma in vista di un mese di luglio denso di impegni e con uno Scudetto da giocarsi, Sarri sarà certamente felice di avere di nuovo a disposizione l’ex Sassuolo.

Età: 22 anni

Posizione: difensore

Quanto ha giocato in questa stagione: 7 partite. 5 in Serie A, 1 in Champions e 1 in Coppa Italia per un totale di 559 minuti

I suoi numeri in stagione: 1 gol e 1 assist in campionato