La Roma è fragile: con Santon il 16° infortunio muscolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfortuna continua a vedere giallorosso. L'infortunio di Davide Santon è infatti il sedicesimo stop muscolare da inizio stagione in casa Roma. In attesa delle verifiche previste nei prossimi giorni , un conto che continua ad aumentare in una stagione caratterizzata dai troppi stop. La Roma è fragile.