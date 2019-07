La settimana dell'Inter - Lukaku resta nel limbo. Icardi da solo ad Appiano

© foto di Dimitri Conti

Dopo il ritiro svizzero di Lugano, l'Inter è partita per la tournée asiatica durante la quale affronterà anche il Manchester United, squadra proprietaria del cartellino del sogno per l'attacco Romelu Lukaku. Alla spedizione nerazzurra come noto non ha preso parte Mauro Icardi, ex capitano oggi separato in casa. Presente, invece, Radja Nainggolan anche se il suo addio resta prossimo, con lo stesso Conte che anche nella giornata di oggi ha sottolineato come il belga (al pari di Icardi) sia oramai fuori dal progetto tecnico nerazzurro.

Operazioni in entrata - Sempre e solo Romelu Lukaku. E' lui il primissimo obiettivo della dirigenza nerazzurra che anche negli ultimi giorni ha portato avanti i contatti col Manchester United. Lukaku intanto è con la squadra in tournée sebbene non abbia ancora preso parte alle varie amichevoli (a differenza di Paul Pogba). La richiesta dei Red Devils è ferma a 85 milioni di euro, l'Inter lavora per abbassare la cifra ma ancora siamo distanti dalla chiusura. Parallelamente proseguono i contatti per Edin Dzeko della Roma, con le parti che cercano di trovare la quadratura fra richiesta (20 milioni) e offerta (12). Le alternative? Tante e variegate: radiomercato rilancia l'ipotesi Daniel Sturridge a parametro zero, ma le idee più concrete sembrano portare a Duvan Zapata, Edinson Cavani e Rodrigo. Intanto però nelle scorse ore il ds Piero Ausilio ha incontrato Fali Ramadani, agente di Ante Rebic oltre che di Handanovic e Perisic.

Operazioni in uscita - Nainggolan e Icardi come detto sono fuori dal progetto e anche in questi giorni gli uomini mercato dell'Inter hanno portato avanti le varie trattative che li riguardano. L'argentino e il belga però non sono i soli in uscita dall'Inter: i nerazzurri infatti stanno cercando sistemazioni anche per Dalbert, Miranda e Joao Mario. Per quanto riguarda i giovani, Brazao è passato all'Albacete, Gavioli al Venezia, Gravillon al Sassuolo e la coppia Lombardoni-Brignoli alla Pro Patria. Chiusura con Yann Karamoh, ufficiale al Parma, e Borja Valero per il quale sono ripresi i contatti con la Fiorentina.