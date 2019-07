La settimana della Fiorentina - Proposto Rafinha, Vitor Hugo via

© foto di Federico De Luca

Procede a pieno ritmo il programma della Fiorentina di non acquistare nessuno fino al 10 di agosto. Così, in mancanza di acquisti, tiene banco la telenovela Federico Chiesa: l'incontro con Joe Barone non ha dato gli effetti sperati dall'attaccante viola, che ha forse traccheggiato troppo e non si è esposto, rompendo ufficialmente e chiarendo la propria volontà di andare in una big. Così, tra summit e possibilità paventate di finire fuori rosa, per ora Chiesa non ha ancora un'offerta sul tavolo e l'intenzione, oramai matura, sarebbe quella di non cederlo alla Juventus, bensì solo all'estero.

SALUTA VITOR HUGO - La settimana però ha registrato l'addio del brasiliano, che ha lasciato il ritiro per sostenere le visite mediche con il Palmeiras, squadra dove ha giocato dal 2015 al 2017, dietro il pagamento di 5,5 milioni a stagione. Probabile addio per Saponara, che piace a Lecce e Udinese.

SOLO PROPOSTO RAFINHA - Nei giorni scorsi si è parlato anche dell'ipotesi che potesse arrivare il brasiliano, dal Barcellona, ma per ora è più una autopromozione che non un vero e proprio interesse. L'agente del calciatore lo ha proposto, la pista però è tiepida, se non fredda. Più concreta la pista Keita, anche se solo per un sondaggio e con prezzi elevati.

PORTIERE NUOVO? Barone ha poi dato a Pradè il mandato di cercarne un altro, esperto, che possa fare da secondo di Dragowski. Pare oramai certo che il polacco sarà il numero uno, ciononostante i viola non vogliono trovarsi impreparati e probabilmente punteranno un portiere di discreto livello oltre Terracciano. Frenata su Lirola che, però, probabilmente verrà sbloccato nei prossimi giorni.