La tesi di Pirlo. Il Gegenpressing all'italiana raccontato dal tecnico della Juve

Attraverso il sito internet della FIGC, è stata resa pubblica e disponibile a tutti la tesi di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che ieri ha conseguito il patentino UEFA Pro a Coverciano. "Non prendere goal. Recuperare palla il più velocemente e il più alto possibile". Il Gegenpressing raccontato da Andrea Pirlo. "Partendo da questo importante concetto, vorrei organizzare una fase difensiva che non abbia dunque solamente lo scopo di proteggere la nostra porta ma che sia anche un mezzo per recuperare palla in zone di campo pericolose per gli avversari. Recuperare palla nella metà campo offensiva ha inoltre un enorme valore mentale ed emozionale nello svolgimento della gara: limita il coraggio ed autostima dei nostri avversari ed aumenta la nostra, aiutandoci così ad avvicinarci a quel dominio tecnico e mentale del campo e del gioco che il nostro obiettivo principale. Recuperata palla nella trequarti offensiva attacchiamo velocemente la porta avversaria (5-10 secondi se non si concretizza manteniamo il possesso e riprendiamo la nostra struttura posizionale). Cerchiamo di isolare l’avversario portandolo verso la linea laterale".