La top 10 degli U21 che hanno cambiato: qui Simeone batte Sarri

© foto di Dimitri Conti

C'è chi investe sull'usato garantito e chi sul futuro e sui giovani. Chi li paga il giusto e chi li strapaga ma nel calcio moderno è ben difficile fare l'affare, anche sui ragazzi delle latitudini meno probabili. Questa la top 10 di Tuttomercatoweb.com sugli Under 21 che hanno cambiato squadra. I parametri? Valore assoluto, valore di mercato, costo della trattativa, risonanza mediatica, futuribilità. Margine d'errore? Altissimo. Soprattutto per chi ha sborsato fior di milioni per prenderli, s'intende.

10) Ryan Sessegnon

Dopo un'estate da spending review, il Tottenham ha aperto il portafogli e preso tra gli altri il talento del Fulham. Che da tempo era braccato da mezza Europa e che dopo la retrocessione milionaria ha dovuto lasciare i Cottagers. Terzino, ala, esterno alto. Tutto mancino, ma che talento...

9) Theo Hernandez

Il Milan ha un nuovo terzino anche se recentemente infortunato. Dovrà aspettare ancora poco però il club rossonero prima di abbracciare il giocatore arrivato dall'Atletico Madrid, nuovo padrone dell'esterno mancino della difesa. Scuola Atletico Madrid, poi Real Sociedad, poi Real Madrid, il marsigliese è alla prima fuori dalla Spagna.

8) Ismaila Sarr

Noti scopritori di talenti, i Pozzo hanno deciso di aprire il portafogli e di garantirsi, con Ismaila Sarr, l'acquisto più costoso della propria storia. L'esterno d'attacco arriva dal Rennes, può essere il crack del nuovo corso delle Bees.

7) Patrick Cutrone

Promessa mantenuta a metà al Milan, cerca una nuova vita e una nuova storia in Inghilterra. Al Wolverhampton, club più portoghese che albionico, ma ricco di talenti e con una guida come Nuno Espirito Santo che da subito ha dimostrato di credere in lui. In Italia non lo hanno fatto, non solo i rossoneri ma pure chi non ci ha puntato sul mercato estivo.

6) Rodrygo

Un altro talento brasiliano preso dal Real Madrid dopo Vinicius jr. Il 2001 arriva dal Santos dove aveva già debuttato e segnato coi professionisti. Crack dal valore assoluto, ora ai box per infortunio, è considerato il futuro della nazionale verdeoro.

5) Aaron Wan-Bissaka

Pagato, forse strapagato. Però il terzino destro preso dal Manchester United è considerato il futuro anche del ruolo dell'Inghilterra, dove si giocherà il posto con il rivale Trent Alexander-Arnold del Liverpool. Ringraziano soprattutto le casse del Crystal Palace.

4) Moise Kean

Vale lo stesso discorso fatto per Cutrone, cambiano soltanto i protagonisti in campo. L'Everton invece del Wolverhampton, Marco Silva in panchina, la Juventus come club che lo ha ceduto. Mancini è costretto a qualche viaggio in più per l'Inghilterra per vederli entrambi in azione.

3) Luka Jovic

Straordinario con l'Eintracht Francoforte, la punta serba non sembra aver preso subito il cuore di Zinedine Zidane. Colpo da 70 milioni di euro per il Real Madrid, ha la garra per far ricredere il suo allenatore. Attaccante straordinario, moderno, completo.

2) Matthijs de Ligt

Secondo perché l'attaccante è più cool, perché l'altro è costato di più e poco altro. Potenzialmente è il difensore più forte del mondo in futuro: 85,5 milioni di euro con eventuali costi accessori dalla Juventus all'Ajax che lo ha soffiato a PSG, Barcellona e Manchester City. Chapeau.

1) Joao Felix

Il colpo più costoso dell'estate è un Under 21. E' un ragazzo che due anni fa si affacciava soltanto tra i professionisti ma che già nei primi bagliori è stato una luce splendente. Joao Felix è il talento che più d'ogni altro si avvicina ai grandissimi del calcio mondiale. In attesa della Champions League, qui Simeone ha battuto Sarri...