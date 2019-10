© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Otto anni dopo, il Borussia Monchengladbach guarda tutti dall'alto al basso. Unici ad approfittare del ko del Bayern contro l'Hoffenheim, i fohlen annientano l'Augsburg e balzano solitari al comando. Impressionante il modo in cui è maturato il successo, con quattro reti segnate in meno di 40 minuti. Il prossimo avversario della Roma, tuttavia, ha un cammino europeo ben meno brillante. Le altre: rialza la china il Basaksehir, trascinato da Crivelli: secondo successo consecutivo e zona Europa che si avvicina. Infine il Wolfsberg torna a vincere e lo fa in grande stile: squadra terza in classifica.

Questi i risultati:

Gladbach-Augsburg 5-1 - 2' Zakaria (G), 8' e 13' Herrmann (G), 39' Pléa (G), 80' Niederlechner (A), 83' Embolo (G)

Gaziantep-Basaksehir 1-2 - 13' e 71' Crivelli (B), 24' Twumasi (G)

Wolfsberg-St. Polten 4-0 - 12' Ritzmaier, 38' e 97' Weissman, 66' Leitgeb