Le eurorivali della Roma - Young Boys a Losanna per consolidare la vetta. CSKA, c'è il derby

Big match domenicale per la Roma, che fra due giorni sarà di scena al San Paolo contro il Napoli per il 9° turno di Serie A. Il suo prossimo avversario in Europa League (giovedì), lo Young Boys, nello stesso giorno volerà invece a Losanna per consolidare il suo primato in classifica (è attualmente primo a +2 sul Lugano) nel campionato svizzero.

Fra le altre squadre del Gruppo A, il Cluj domenica affronta il Politehnica Iași ai sedicesimi di finale di Coppa di Romania, mentre il CSKA Sofia (quarto in Bulgaria) è atteso dal derby in Părva Liga col quasi omonimo Futbolen Klub CSKA 1948 Sofia.