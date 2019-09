© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ha segnato, ma Domenico Berardi è stato comunque, ancora una volta in questo suo ottimo avvio di stagione, tra le principali note positive in casa Sassuolo. Dietro forse solamente a Ciccio Caputo, autore di una doppietta. Vero è che, se "non segna fa segnare", liberando spesso e volentieri al tiro i compagni. "Geniale" l'assist di petto per Caputo, più in generale - come sottolineato nella nostra pagella - giocando a tutto campo "inorgoglisce De Zerbi". Perfetta, vien da dire, la chiosa di Tuttosport: "Dopo cinque gol in due partite, si limita a fornire due assist". Il momento di forma è di quelli notevoli.

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

SassuoloNews.net: 6,5