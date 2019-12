© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ha il merito straordinario di sbloccare la partita". Per il Corriere dello Sport Timothy Castagne è il migliore in campo di Shakthar-Atalanta, al di là della rete che apre le danze. "Corre avanti, torna indietro. Presente come sempre in area quando c'è da segnare", è invece il giudizio di TMW a cui fa eco Tuttosport che lo definisce come "una costante spina nel fianco lungo la corsia destra". Va oltre la Gazzetta, che sottolinea anche i suoi meriti nel tenere a bada Taison a inizio partita.

LE PAGELLE DI TIMOTHY CASTAGNE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7