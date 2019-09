Le pagelle di Castrovilli: Montella ha trovato il nuovo Antognoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per lui Vincenzo Montella ha persino scomodato Giancarlo Antognoni, che si sa, a Firenze, è "Il" centrocampista. Gaetano Castrovilli ha dimostrato contro la Juventus di essere un giocatore non solo da Serie A ma che può avere un luminoso futuro. Fra i migliori in campo ieri al "Franchi".

Tuttomercatoweb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

FirenzeViola: 7