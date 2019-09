© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche se poi la Lega Serie A gli ha tolto la gioia della prima realizzazione stagionale, quello visto ieri a Parma era un Federico Chiesa senz'altro differente rispetto a quello sfiduciato delle prime giornate. "Ritrova il sorriso", anche se poi non sarà gol, e poi serve "un assist al bacio per il 2-0 di Ribery". Secondo Tuttosport, che lo valuta addirittura con un bell'8 "dà la sensazione di aver ritrovato la voglia antica". Prima di uscire senza forze, quando il risultato diceva ancora 0-2 per i suoi.

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 8

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

FirenzeViola.it: 7,5