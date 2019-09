Le pagelle di Cristiano Ronaldo: il fenomeno è irriconoscibile

Non è stata la giornata di Cristiano Ronaldo, quella di Firenze. L'asso portoghese ha giocato una partita sottotono, a tratti assente. Ci prova in un paio di occasioni con una rovesciata finita fuori e una punizione sulla barriera. Poco altro, con i compagni anch'essi poco d'aiuto per la verità. Le quattro reti segnate in Lituania sembrano appartenere a un altro giocatore. Pomeriggio da dimenticare, è già tempo di pensare alla Champions League.

Tuttomercatoweb: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

TuttoJuve: 5,5